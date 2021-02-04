Буэнос-Айрес, , 08:27 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 9,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 февраля сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 9196 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 952 744.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 113 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 48 539.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1,745 млн человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено свыше 9,6 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.