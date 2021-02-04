Петропавловск, Казахстан, , 08:17 — REGNUM Двое сотрудников скорой медицинской помощи погибли в ДТП на трассе Усть-Каменогорск — Петропавловск, сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Авария произошла 3 февраля в 19:25 (16:25 мск). Водитель грузового автомобиля марки DAF не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи.

Два медицинских работника скончались на месте происшествия, водитель скорой помощи доставлен в больницу Семипалатинска. Отмечается, что водитель грузовика потерял управление в сложных погодных условиях.

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