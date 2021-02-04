Чебоксары, , 07:58 — REGNUM В Чувашию поступило ещё несколько тысяч доз вакцины от COVID-19, которая будет доставлена во все медицинские организации. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

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В новой поставке — 12 600 доз препарата «Спутник V». В ведомстве отмечают, что вакцина доставлена в ГУП «Фармация» и «в течение ближайших дней» её доставят во все медицинские организации и прививочные пункты региона.

С начала пандемии коронавируса регион получил более 23 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве Чувашии отмечали, что ожидается поставка свыше 38,2 тыс. доз вакцины. По данным на 1 февраля, в республике иммунизацию прошли свыше 4,3 тыс. жителей, в первую очередь прививку делали медицинским работникам, учителям, социальным работникам.

Всего в республике действует 35 пунктов вакцинации, из них 27 организованы в медицинских учреждениях. Власти заявляли, что пункты вакцинации также планируется организовать в торговых центрах.

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