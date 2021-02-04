Челябинск, , 07:48 — REGNUM ОАО «РЖД» выплатит компенсацю семье помощника машиниста, который погиб в октябре 2019 года. Такое решение принял Златоустовский городской суд Челябинской области, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Трагедия произошла на перегоне Ай-Тундуш Южно-Уральской железной дороги. Мужчина упал из автомотрисы и скончался. У него остались вдова и двое детей. Прокуратура потребовала обеспечить их ежемесячным содержанием в связи со смертью кормильца, а также возместить моральный вред.

В итоге суд обязал железнодорожников сделать это. Возмещение морального вреда получит каждый из родственников. Также взыскан долг по ежемесячным платежам в размере более 170 тыс. рублей. Ответчик обжаловал это решение в Челябинском облсуде, но безуспешно.