Абакан, , 07:44 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждён 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в правительстве республики.

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Всего по состоянию на 4 февраля в Хакасии выявлено 20 596 носителей коронавируса. За сутки выздоровели 87 человек, за весь период — 19 186 человек.

Лечение в стационарах проходят 269 человек. В тяжёлом состоянии находятся 45 пациентов, в том числе пятеро — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в регионе было выявлено 46 носителей коронавируса, выздоровели 97 человек.

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