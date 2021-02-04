Пермь, , 07:43 — REGNUM В Пермский край 3 февраля доставлена очередная партия вакцины против коронавирусной инфекции — 7,5 тыс. доз, сообщает краевой минздрав.

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Препарат распределен между 47 медучреждениями Перми, Пермского района, Чернушки, Краснокамска, Нытвы, Добрянки, Соликамска, Лысьвы, Чусового, Березников, Кунгура, Кудымкара, Чайковского, Оханска, Частых, Ильинского, Осы, Барды, Елово, Кишерти, Суксуна, Березовки, Орды, Верещагино, Очера, Карагая, Сивы, Большой Сосновы, Горнозаводска, Чердыни, Красновишерска, Куеды, Октябрьского, Уинского, Губахи и Гайн. Среди клиник есть четыре частных, где вакцинация проводится в рамках обязательного медицинского страхования.

«После поступления вакцины в лечебные учреждения сделать прививки от COVID-19 смогут жители всех территорий Пермского края», — подчеркнули в министерстве здравоохранения региона.

Стоит отметить, что с начала иммунизации от коронавирусной инфекции в Прикамье доставлено в общей сложности 21 500 доз вакцины. На утро 3 февраля первым компонентом привиты 9376 человек, вторым — 2168.

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