Курган, , 07:40 — REGNUM В Курганской области в ходе массовой вакцинации от коронавируса в приоритете граждане старше 60 лет. Об этом сообщил губернатор Зауралья Вадим Шумков в своём аккаунте сети Instagram.

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"Решили, что не менее 40% из новой партии (она составляет 10 800 доз) отдадим именно нашим бабушкам и дедушкам. Чтобы мы могли снять ограничения, которые сейчас для них действуют, и чтобы они спокойно посещали торговые центры, предприятия сферы услуг, виделись с внуками и детьми», — пояснил инициативу курганский губернатор.

Вадим Шумков также сообщил, что в феврале в регионе ждут ещё одну партию — более 20 тысяч доз вакцины.