Скопье, , 18:27 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 3 февраля заявил, что китайская вакцина от коронавируса прибудет в страну «очень скоро», хоть он и не желает вдаваться в спекуляции о датах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик сообщил, что вакцинация от коронавируса будет начата с использованием 200 тысяч китайских вакцин компаний «Sinovak» и «Sinofarm», доставку которых обеспечит минздрав страны. Первыми вакцинацию пройдут медицинские работники, а затем другие категории граждан.

В то же время правительство Северной Македонии продолжает контакты с представителями американской фармацевтической компании Pfizer в Белграде и Бухаресте и ожидает, что компания разрешит Сербии экспортировать вакцины в Северную Македонию.

Читайте ранее в этом сюжете: Северная Македония готовится к закупке китайской вакцины от коронавируса

Читайте развитие сюжета: Македонцы отправляются в Сербию для бесплатной вакцинации от коронавируса