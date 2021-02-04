Москва, , 07:39 — REGNUM Жителей европейской части России с 5 февраля ожидает серьёзное похолодание, предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людимила Паршина в беседе с «Российской газетой».

По словам метеоролога, аномальные холода придут в регион к концу текущей неделе и продержатся по крайней мере до середины следующей.

«В столичном регионе ночью до минус 14 °C, днем — минус 9…11 °C. Шестого февраля ещё холоднее <…> а седьмого февраля ночью до минус 22 °C, днем — до минус 17 °C», — сказала она.

Паршина добавила, что новая неделя в Москве и Московской области начнётся с понижения ночной температуры минус 26 °C.

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