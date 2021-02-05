Брюссель, , 22:53 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 5 февраля в интервью для крупного немецкого новостного издания Sueddeutsche Zeitung заявила, что она признает, что стратегия Евросоюза по обеспечению населения вакцинами от коронавируса содержала ошибки.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в последние недели стратегия Еврокомиссии по вакцинациям столкнулась с серьезной критикой — в распоряжении оказывается недостаточно вакцин, при этом их поступление идет слишком медленно.

По словам фон дер Ляйен, она недооценила риск задержки поставок вакцины.

Пресс-секретарь главы Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что задержки поставок отчасти объясняются тем, что при ведении переговоров с поставщиками от лица стран-участниц представители Евросоюза не имели недостаточно компетенций.

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