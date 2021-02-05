Афины , , 22:02 — REGNUM В пятницу, 5 февраля, национальная организация общественного здравоохранения Греции EODY сообщила, что за последние сутки в стране было выявлено 1195 носителей коронавируса, что почти на сто выше, чем днем ранее. Из этих 1195 двое были выявлены при пересечении границы.

Amir Hesaminejad. Tasnimnews.com

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Общее число выявленных носителей коронавируса в стране с населением в 10,5 миллиона человек составляет, по официальным данным, 162 107. В настоящее время к аппаратам ИВЛ в стране подключены 246 человек, причем 72,8% из них — мужчины. 1155 человек уже покинули реанимационное отделение.

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За последние сутки от последствий COVID-19 в стране умерли 19 человек. Всего скончались 5 992 пациента, причем 58,8% погибших — мужчины.

27 декабря в стране была запущена широкая программа вакцинации населения. Члены правительства Эллинской республики уже привиты. 21 января в стране был выявлен «британский» штамм коронавируса.

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