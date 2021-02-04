Ульяновск, , 07:14 — REGNUM В Ульяновской области увеличили допустимое количество зрителей спортивных и культурных мероприятий. Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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В настоящее время в регионе концертные и спортивные залы, где проводятся зрелищные мероприятия, разрешено заполнять наполовину. С учётом новой редакции указа, который вступает в силу 5 февраля, количество зрителей и участников спортивных, концертных и других зрелищных мероприятий увеличивается до 70%.

Региональные власти отмечают, что данное решение позволит, в частности, проводить спортивные мероприятия всероссийского уровня на 23 объектах спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Ульяновской области принято решение об увеличении количества зрителей и участников спортивных, концертных и других зрелищных мероприятий с 30% до 50%.

Напомним, за последние сутки в регионе предварительно подтверждено 174 случая заражения SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии официально выявлено 44 485 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.