Оренбург, , 07:13 — REGNUM Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов освоил новую профессию. Он занимается пошивом одежды, сообщает utv.ru.

Глава УФСИН по Оренбургской области Сергей Поршин отметил, что для экс-чиновника в пенитенциарном учреждении нет никаких послаблений.

Напомним, Евгений Арапов осуждён за коррупционные преступления. Наказание экс-мэр отбывает в исправительной колонии строгого режима в Акбулакском районе Оренбуржья.

Добавим, что ранее за взяточничество был осужден бывший замглавы Оренбурга Геннадий Борисов. Он отбывал наказание в Самарской области, где занимался пошивом спецодежды. Осенью 2020 года бывший вице-мэр был условно-досрочно освобожден.

Читайте ранее в этом сюжете: На скамье подсудимых окажется свидетель по делу экс-мэра Оренбурга