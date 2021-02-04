Чита, , 07:12 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 35 245 человек, причём 199 из них обнаружили за последние сутки. Вместе с тем 33 215 пациентов (+232 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 653 человека (+1 за последние сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 95 (+8 за последние сутки данные не изменились) находятся в тяжелом состоянии, 39 (+1 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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