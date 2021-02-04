Хмеймим, Сирия, , 07:12 — REGNUM Памятник российскому лётчику Роману Филипову, погибшему в бою с террористами в сирийской провинции Идлиб, открыли 4 февраля на авиабазе Хмеймим (Сирия). Церемония прошла в присутствии представителей прессы.

Выступивший на открытии памятника командующий группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко отметил, что событие символизирует уважение и преданность памяти всех, кто сражался на сирийской земле с международным терроризмом.

«Всех, кто не вернулся на родину и погиб, тем самым выполнив свой долг до конца. Среди них наш летчик, герой майор Филипов Роман Николаевич», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля 2018 года майор Роман Филипов облетал зону деэскалации Идлиб на Су-25, в самолёт попала ракета. Лётчик катапультировался и укрылся за камнем, однако оказался окружён террористами. Со словами «Это вам за пацанов!» Филипов привёл в действие гранату, но погиб сам.

Бюст лётчика, которому посмертно присвоено звание Героя России, создал скульптор Михаил Сердюков, автор аллеи Славы.

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