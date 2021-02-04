Улан-Удэ, , 07:12 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 135 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 31 129. Об этом утром 4 февраля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 16 555 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 675 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 926 больных. На амбулаторном лечении находится 948 человек, наблюдается 523 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 28 580 (+169) человек.

В реанимации остаются 78 пациентов в тяжёлом состоянии (47 — старше 65 лет). В том числе 32 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (20 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 59,5% — из 1557 перепрофилированных коек занята 926.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральная районная больница Баунтовского района Бурятии привлечена к ответственности за нарушение противоэпидемических мер.

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