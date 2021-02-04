Красноярск, , 07:09 — REGNUM В Красноярском крае продолжается вакцинация от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона.

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С октября 2020 в Красноярский край поступило 32 197 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Вакцину распределяют по 56 медорганизациям города и края. Около тысячи доз отправили на север края авиацией.

Двумя компонентами вакцины в крае привито 1809 человек, первым компонентом — 13 804 человек. Всего в регионе вакцину получили 15 613 человек.

Всего в 2021 году планируется привить около миллиона жителей Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 февраля в Красноярском крае подтверждено 57 346 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 52 841 человек.

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