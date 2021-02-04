Ханой, , 07:06 — REGNUM Во Вьетнаме за минувшие сутки выявили 37 случаев локальной передачи коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Всех инфицированных выявили в провинции Хайзыонг на севере страны. В настоящее время там находится один из крупнейших очагов распространения коронавирусной инфекции. При этом вьетнамский минздрав отмечает, что этих 37 носителей SARS-CoV-2 своевременно изолировали, поэтому они не распространили инфекцию дальше.

Всего с начала пандемии во Вьетнаме выявили 1948 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже смог выздороветь 1461 пациент, еще 35 с болезнью не справились и скончались. При этом 28 января во Вьетнаме впервые за два месяца зафиксировали случаи локальной передачи SARS-CoV-2.