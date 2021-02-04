Ульяновск, , 07:06 — REGNUM В Ульяновской области смягчили режим работы предприятий общественного питания: они смогут работать ночью. Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Согласно новой редакции указа, который подписал глава региона Сергей Морозов, снимаются ограничения на работу объектов общественного питания. Это значит, что они смогут работать ночью, с 23 часов до 7 утра, но при условии соблюдения заполняемости объектов до 50% от общей вместительности.

Данное решение вступает в силу 5 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Ульяновской области сняли запрет на проведение банкетов, свадеб, корпоративных и торжественных мероприятий, а время работы предприятий общепита увеличили на одни час — до 23:00.

Несмотря на снятие ряда ограничений, в Ульяновской области продолжает действовать масочно-перчаточный режим, жители обязаны соблюдать безопасную дистанцию в местах массового пребывания людей.