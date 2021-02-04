Ульяновск, , 06:55 — REGNUM В Ульяновской области рециркуляторы будут установлены не только в местах массового пребывания людей, но и в магазинах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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Губернатор региона Сергей Морозов, оценивая эпидемиологическую ситуацию, отметил, что её «удалось стабилизировать»: в Ульяновской области снижается суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом и растёт число выздоравливающих. Глава региона подчеркнул, что нельзя расслабляться и напомнил, что объекты с массовым пребыванием людей «должны в обязательном порядке иметь рециркуляторы».

В настоящее время в области продолжается оснащение общественного транспорта рециркуляторами.

«Однако важно их установить, в том числе, и в магазинах, вокзалах, аэропортах», — сказал Сергей Морозов, напомнив, что меры профилактики должны быть усилены.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Ульяновске в электротранспорт начали устанавливать приборы для обеззараживания воздуха. В каждом — по два: по данным на 13 января, рециркуляторами были оснащены 28 трамваев и 26 троллейбусов. Заявлялось, что до конца февраля приборы появятся в 240 транспортных средствах. В мэрии подчёркивали, что на данные цели выделяются бюджетные субсидии.

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