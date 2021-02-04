Кемерово, , 06:49 — REGNUM В Кемерове прививки первого компонента вакцины от коронавируса «Спутник V» поставили более 6,6 тысячи жителей, более тысячи кемеровчан поставили второй компонент препарата. Такие данные были озвучены на заседании городского штаба по вакцинации от COVID-19 сегодня, 4 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отмечается, что никаких отрицательных реакций после прививок у горожан, кроме прописанных в инструкции к препарату, не зафиксировано. Вакцинация в настоящее время проходит в 11 поликлиниках города. Записаться можно по единому телефону 122, в регистратуре поликлиники по месту жительства, в «личном кабинете» портала госуслуг или на сайте https://www.vrach42.ru.