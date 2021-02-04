Киев, , 06:46 — REGNUM Переименование посёлка Новгородское (Донецкая область) с населением около 10 тыс. человек в Нью-Йорк одобрил комитет Верховной рады Украины по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения.

Об этом 3 февраля сообщил в своём Telegram-канале главы комитета Александр Качура (фракция «Слуга народа»). Он написал, что населённому пункту будет возвращено историческое название — Нью-Йорком небольшое поселение называлось до 1951 года.

С таким именем посёлок упоминается в драме Виктора Некрасова «В родном городе». Поселение основали меннониты, приглашенные в Россию Екатериной II.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что замена прежних топонимов на новые «идеологически выдержанные» продолжается на Украине в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. О желании переименовать посёлок киевские власти сообщали ещё в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Донецкий поселок Павлодарское декоммунизируют в Нью-Йорк