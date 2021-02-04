Ульяновск, , 06:42 — REGNUM В Ульяновской области продолжает снижаться суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует об оперативных данных управления Роспотребнадзора и оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По последним данным (на вечер 3 февраля), за последние сутки в регионе предварительно подтверждено 174 случая заражения SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии официально выявлено 44 485 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В Ульяновской области в целом проведено 628 768 лабораторных исследований на коронавирус в отношении 597 920 человек. Под наблюдением остаются 11 326 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что в регионе «вышли на рекордные цифры исследований» на коронавирус: если в декабре проведено 44 372 теста, то за январь 2021 года — 60 744. За месяц количество лабораторных тестов возросло на 36%.

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