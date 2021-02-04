Владивосток, , 06:47 — REGNUM Во Владивостоке «Приморские электрические сети» приступили к строительству высоковольтной кабельной линии. Она позволит повысить надежность электроснабжения жителей Первомайского района, который особенно пострадал во время ледяного циклона в ноябре 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Трасса ЛЭП, почти в 3,5 км, пройдёт вдоль улицы Калинина. Специалисты уже приступили к строительно-монтажным работам. Часть работ планируется организовывать ночью, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и жителей Первомайского района.

Дополнительная линия позволит закольцевать схему электроснабжения большого микрорайона Чуркина и повысить её надежность.

«Она необходима для обеспечения резервного электроснабжения потребителей и в случае аварийных отключений позволит выполнять перевод нагрузок на другие центры питания», — пояснили специалисты.

Новая ЛЭП строится по программе модернизации и реконструкции электросетевого комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, после ледяной стихии в Приморье без света остались 67 социально значимых объектов, порядка 190 тыс. человек в более чем 17 220 домах в 73 населённых пунктах в 15 районах: Артемовском, Владивостоком, Уссурийском, ЗАТО Фокино, Большом Камне, Хасанском, Яковлевском, Шкотовском, Надеждинском, Михайловском, Черниговском, Партизанском, Ханкайском, Хорольском, Анучинском. Особенно серьёзной была ситуация в частном секторе.