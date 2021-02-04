Тирана, , 06:35 — REGNUM В Албании 3 февраля в результате обследования 3849 человек выявили 1007 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд для страны. Ещё 581 человек был признан излечившимся.

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Статистика по заражениям в Албании уже несколько недель остается более драматичной, чем в Косово или Северной Македонии, и эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться, при этом «необъяснимым» образом уровень смертности, согласно официальной статистике, в два раза ниже, чем в соседней Северной Македонии, при в несколько раз большем числе выявляемых ежедневно заражений.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 80 941 случай заражения коронавирусом. 48 958 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1404 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 30 579 человек, из этого числа более половины — 17 308 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 404 пациента, причем отмечается резкий рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. Шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ.

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