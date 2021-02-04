Сантьяго, , 05:56 — REGNUM Переговоры о возможной закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» ведут чилийские власти, 3 февраля заявил глава минздрава Чили Энрике Парис в эфире радиостанции «Bio-Bio».

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Чиновник напомнил, что 2 февраля в журнале The Lancet были представлены сведения о высокой эффективности этого препарата. Парис также добавил, что он рад выбору «братских» стран использующих «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Чили началась массовая вакцинация населения от COVID-19. Ранее в стране для этих целей были экстренно одобрены вакцины трех фармкомпаний: британско-шведской компании AstraZeneca, американской Pfizer и китайской Sinovac Biotech.

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