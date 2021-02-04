Кемерово, , 05:54 — REGNUM Более 1900 доз антиковидной плазмы заготовил кузбасский центр крови. Собирать плазму в центре начали с июля 2020 года, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Кемеровской области.

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В ведомстве уточнили, что заведующая отделом комплектования донорских кадров центра крови Наталья Каменских разработала методику и отладила схему привлечения доноров. Первых 100 доноров специалистам приходилось «вести» индивидуально.

«После подробного изучения всех нормативных документов, я обзванивала каждого потенциального донора, уточняла их самочувствие после заболевания. Рассказывала, как необходима в этой ситуации их помощь. Большинство доноров сомневались, могут ли они сдавать плазму крови, чтобы помочь без вреда для собственного здоровья, поскольку заболевание у многих протекало не всегда в лёгкой форме», — рассказала Каменских.

В минздраве региона уверяют, что на сегодняшний день все заявки лечебных сетей по антиковидной плазме выполняются в полном объёме, создан запас плазмы крови на случай чрезвычайных ситуаций.

Плазму крови сдали 506 доноров, получено 1946 доз крови, из них 1043 дозы выданы в медицинские организации.