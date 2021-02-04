Хабаровск, , 05:49 — REGNUM Руководство Хабаровского нефтеперерабатывающего завода заявило о возобновлении производства автомобильного бензина марки АИ-92, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По информации НПЗ, 3 февраля 500 тонн (среднесуточная норма) были доставлены на АЗС сети «ННК». Бензином обеспечены 54 её автозаправки из 84, которые есть в Хабаровском крае. В том числе бензин направлен на АЗС вдоль трасс «Хабаровск — Бикин» и «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре».

«Хабаровским НПЗ планируется ежесуточная выработка бензинов АИ-92 и АИ-95 по 1000 тонн, что полностью восполнит потребности региона», — сказал и. о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

На нефтебазу ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» было выгружено ещё 400 тонн бензина, пришедшего со складов Росрезерва. Также в пути ещё 2200 тонн бензина АИ-92, закупленного компанией «Нефтегазхолдинг» в Сибири.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Хабаровского края начала проверку в связи с длительным дефицитом бензина на автозаправках.