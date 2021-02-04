Ухань, Китай, , 05:14 — REGNUM По итогам первых дней работы в китайском Ухане экспертная группа Всемирной организации здравоохранения не обнаружила доказательств того, что коронавирус возник на местном рынке, как это предполагалось ранее. Об этом 4 февраля сообщил замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

«Не факт, что это там произошло, нет никаких доказательств, что именно там произошел вирус», — сказал он.

По словам учёного, вирус мог появиться в другом месте, а распространился на рынке в Ухане, поскольку «гипотетически там все условия для распространения вируса есть».

Напомним, научная группа из 13 человек, которой предстоит найти ответы на вопросы, касающиеся возможного распространения коронавируса, приступила к работе в Ухане 2 февраля. Ранее она посетила Уханьский институт вирусологии.

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