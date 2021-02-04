Сеул, , 04:35 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 451 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Сообщается, что 429 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже на протяжении трех дней в Южной Корее выявляют более 400 зараженных ежесуточно. Эксперты связывают небольшой рост заболеваемости с выявлением новых небольших очагов COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 79 762. Также за минувшие сутки в стране скончались еще семь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 1448 человек.