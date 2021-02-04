Лондон, , 04:32 — REGNUM Первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции прошли около 10 млн жителей Великобритании, сообщил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок 3 февраля на своей странице в Twitter.

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Это количество составляет примерно 15% от всего населения королевства. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «фантастическим достижением» представленные цифры по вакцинации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января Борис Джонсон объявил, что первую дозу вакцины от COVID-19 в Великобритании получили более 6,5 млн человек.

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