Петропавловск-Камчатский, , 03:53 — REGNUM На Камчатке вакцинировались от коронавируса уже 5301 человек. Вторую дозу препарата «Спутник V» получили 283 жителя края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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В четверг, 4 февраля, на Камчатку доставят ещё 5040 доз вакцины.

Жители края могут привиться в развёрнутых 18 пунктах. Вакцину от коронавируса можно получить в девяти кабинетах в Петропавловске-Камчатском, а также в Вилючинске, Палане и Усть-Большерецке. В Елизове и Елизовском районе работают шесть прививочных пунктов. В ближайшие дни будут открыты кабинеты для вакцинации в Мильковском, Усть-Камчатском, Соболевском и Карагинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, настоящие специалисты и иностранные фирмы изначально непредвзято относились к вакцинам, разрабатываемым в России. Об этом 3 февраля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».