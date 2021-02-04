Тайбэй, , 03:23 — REGNUM Начальные с рдение школы Тайваня отложили начала следующего учебного семестра на четыре дня — до 22 февраля из-за необходимости лучшей подготовки к борьбе с COVID-19, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Колледжи также возобновят новый семестр только после 22 февраля, говорится в пресс-релизе департамента образования острова. Все иностранные студенты, прибывающие на Тайвань для учебы в новом году, должны сдать тесты на COVID-19 после завершение двухнедельного карантина.

На острове сообщили, что два случая COVID-19 были выявлены у прибывших из Индонезии 3 февраля. Общее число заболевших на острове за все время достигло 917 человек, из которых восемь скончались, еще 834 были выписаны из больниц. Лечение продолжают получать 75 пациентов.