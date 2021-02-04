Стокгольм, , 03:22 — REGNUM Все иностранцы, прибывающие в Швецию, с 6 февраля будут обязаны предоставлять справку об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом заявил шведский премьер-министр Стефан Лёвен 3 февраля в ходе пресс-конференции.

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Анализы должны быть сделаны не позднее 48 часов до въезда. Исключение сделано для лиц младше 18 лет. Указанное решение будет действовать до 31 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля, по сведениям агентства общественного здравоохранения Швеции, в стране число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 580 916.

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