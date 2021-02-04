Пекин, , 03:18 — REGNUM Пекинская компания Sinovac Life Sciences Co., Ltd. Подала заявление властями Китая на условное разрешение на продажу вакцины CoronaVac против COVID-19, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Заявление было получено Национальной администрацией медицинской продукции, сообщили в Sinovac Biotech Ltd., которая является материнской компанией производителя вакцины.

Инактивированная вакцина CoronaVac значительно продвинулась в рамках третьей фазы клинических испытаний, что говори о достаточно высоком уровне ее безопасности после прививки, утверждают в компании.

В заявлении говорится, что через четырнадцать дней после инокуляции двух доз CoronaVac эффективность вакцины против COVID-19 соответствовала необходимым техническим стандартам, установленным Всемирной организацией здравоохранения, и требованиям администрации.