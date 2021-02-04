Ванино, Хабаровский край, , 03:20 — REGNUM Ремонт первого участка автодороги Ванино — Советская Гавань в Хабаровском крае начнётся уже в этом году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Это фактически «дорога жизни» — единственный путь, связывающий Советскую Гавань и Ванино. Других вариантов здесь нет. Поэтому большой трафик транзитный — большегрузы разбивают дороги, причиняя неудобства местным жителям. Это надо исправлять», — сказал губернатор Михаил Дегтярёв во время рабочей поездки в Ванинский район 3 февраля.

Сорокакилометровый путь между двумя райцентрами — основная автомобильная артерия для прибрежных муниципалитетов. 29,8 км приходится на Советско-Гаванский район, 10,4 км — на Ванинский.

Правительством РФ одобрен проект реконструкции этой дороги, предусматривающий её модернизацию до III категории. По предварительным подсчетам требуется 1,7 млрд рублей.

В планах регионального минтранса, помимо модернизации дороги, сделать объездную для грузовых автомобилей. Стоимость такого объезда — 5,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2024 года в Подмосковье планируется построить около 60 новых объектов дорожной инфраструктуры.