Ханты-Мансийск, , 03:02 — REGNUM В Югре с 8 февраля 2021 года студенты вузов вернутся к очному обучению. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

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Студенты колледжей и учреждений среднего профессионального образования вернулись за парты с 1 февраля 2021 года.

Как отмечают в оперативном штабе, в Югре наблюдается положительная динамика: количество выздоровевших людей больше заразившихся коронавирусом. Снижается и число осложнений у пациентов с COVID-19.