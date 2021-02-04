Тегеран, , 08:38 — REGNUM Иранские разведывательные силы провели успешную операцию в юго-восточной иранской провинции Систан-Белуджистан по освобождению двух пограничников, похищенных террористической группировкой «Джейш аль-Зольм» два года назад. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 февраля.

Операция была проведена в ночь на 2 февраля, заявило управление по связям с общественностью сухопутных войск Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Пограничники были похищены контрреволюционной группировкой «Джейш аль-Зольм» на юго-востоке Ирана более двух лет назад. В октябре 2018 года около 12 иранских пограничников были похищены террористической группировкой и перевезены на пакистанскую землю.

Пять из этих 12 человек были доставлены в Иран всего через месяц после похищения. В марте того же года, по словам командующего КСИР, были освобождены еще четверо.