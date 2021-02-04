Эль-Кувейт, , 02:14 — REGNUM Власти Кувейта запретили въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь кувейтского правительства Тарек аль-Мезрем в эфире государственного телевидения.

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По его словам, соответствующее решение правительство Кувейта приняло после обсуждения эпидемиологической ситуации в стране по COVID-19. Запрет на въезд иностранцев вводится сроком на две недели с 7 февраля. Также правительство запретило учреждениям торговли работать с 20:00 до 05:00. Это ограничение будет действовать в течение месяца.

По последним данным, в Кувейте с начала пандемии выявили 167 410 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончался 961 человек.