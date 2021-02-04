Манила, , 02:01 — REGNUM Посольство Китая в Маниле раздало 2000 планшетов китайской компании Huawei в помощь находящим на «смешанном обучении» студентам Филиппин на фоне пандемии COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Посол Китая на Филиппинах Хуан Силянь передал планшеты министру образования Филиппин Леонору Брионесу в рамках специальной церемонии во дворце Маланьянг 2 февраля. Хуан заявил, что совершенное новые планшеты помогут студентам преодолеть все трудности, связанные с дистанционным обучением.

Филиппины внедрили метод «смешанного обучения» после того, как правительство ввело временный запрет на очные занятия, поскольку страна борется с неуклонным ростом числа заболевших COVID-19.

В рамках «смешанного обучения» учителя обучают студентов с помощью различных средств, таких как интернет, телевидение, радио и печатные материалы.

Посольство и консульства Китая пожертвовали 4 млн юаней ($619 тыс.) на оказание чрезвычайной помощи районам Филиппин, пострадавшим от двух разрушительных тайфунов в прошлом году, что непосредственно принесло пользу более чем 200 тыс. филиппинцев.