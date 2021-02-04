Пекин, , 01:34 — REGNUM Национальный центр Китая по борьбе с телефонным и интернет-мошенничество завел официальные аккаунты на пяти крупнейших медиа-платформах Китая, сообщает газета China Police Daily.

В число таких платформ вошли сервисы WeChat и Weibo, а также платформы обмена короткими видео Douyin и Kuaishou.

Центр будет регулярно публиковать «микро-драмы», короткие презентации и мини-документальные фильмы о расследованиях мошенничества на этих платформах, чтобы повысить осведомленность общественности о мошеннической практике, отмечается в докладе.

Предстоящие видеоролики будут посвящены основным видам телекоммуникационного и интернет-мошенничества, связанным с закупками, кредитованием и самозванцами, выдающими себя за сотрудников полиции или службы поддержки клиентов.