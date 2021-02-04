Синин, Китай, , 01:29 — REGNUM Провинция Цинхай на северо-западе Китая, которую прозвали «водонапорной башней Китая», создала 145,1 тыс. общественных постов в сфере защиты экологии, сообщает агентство Синьхуа.

Посты были созданы для защиты лугов, лесов и водно-болотных угодий провинции, являющейся домом Национального парка Саньцзянъюань (кит. «источник трех рек»), заявил глава местного бюро лесов и лугов Ли Сяонань во время пресс-конференции, проведенной в рамках сессий законодательного и совещательного органов провинции.

Средний годовой доход на душу населения 17,2 тыс. «стражей экологии» провинции достиг 21,6 тыс. юаней (около $3350), отметил Ли. По его словам, провинция выплатила фермерам и пастухам всего 1,87 млрд юаней в компенсацию потерь, связанных с защитой экологии в 2020 году. При чем, многие из них устроились на работу в качестве защитников экологии.

Саньцзянъюань является местом истока длиннейшей в стране реки Янцзы, второй по длине реки Хуанхэ и реки Меконг, отделяющей Китай от Таиланда, Лаоса и Мьянмы.

Благодаря усилиям по сохранению лесов, уровень покрытия лесами в Цинхае вырос с 6,3 до 7,5%, а популяция тибетских антилоп выросла с менее чем 20 тыс. до примерно 70 тыс. за последние пять лет.