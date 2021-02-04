Пекин, , 01:15 — REGNUM Степень внедрения мобильных платежей в Китае продолжает наращиваться по мере того, как все большее число потребителей прознали преимущества новой технологии, говорится в свежем исследовании China UnionPay, сообщает агентство Синьхуа.

В 2020 году для 98% из 65 тыс. опрошенных мобильные платежи стали самым часто используемым способом оплаты, что на пять процентных пункта больше, чем годом ранее, говорится в докладе, выпущенном китайской национальной платежной системой China UnionPay совместно с 17 коммерческих банков и платежных учреждений.

Пользователей, осуществляющих оплату посредством передачи QR-когда достигло 85%, что на шесть процентных пунктов больше, чем годом ранее. Из-за эпидемии нового коронавируса, все большее число пользователей начали переходить на онлайн-оплату. Кроме того, согласно докладу, 30% респондентов часто прибегают к покупкам в прямом эфире.

Между тем небольшие физические магазины, вроде фруктовых лавок, увеличили свою интеграцию онлайн‑ и офлайн-платежей, завоевав себе клиентов во время эпидемии.

Опрос также показал недостаточную защищенность людей в области безопасности электронных платежей, причем «одинаковые пароли на все платформы» и «оплата при подключении к общественному Wi-Fi» являются двумя наиболее выраженными рисками.