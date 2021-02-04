Хоршем, , 00:22 — REGNUM Британская студия Creative Assembly анонсировала стратегическую игруTotal War: Warhammer III. Кинематографический ролик она опубликовала 3 февраля на YouTube-канале франшизы.

Разработчики написали, что в новой игре они предложат геймерам «спасти или использовать силу умирающего бога». В игре появится несколько новых рас, в т.ч. Кислев и Катай.

Каждая раса получит возможность отправиться в путешествие по Царству Хаоса, которое в итоге «определит судьбу мира». Creative Assembly также объявила, что релиз игры состоится в сервисах Steam и Epic Games Store в 2021 году.

Напомним, Total War: Warhammer II вышла на платформе ПК 28 сентября 2017 года. В основе игр лежит сеттинг (игровая вселенная) Warhammer Fantasy.

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