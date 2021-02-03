Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Поклонник франшизы «Покемон», известный под ником Fyone, разработал концепцию карточной игры, в которой будет использоваться технология дополненной реальности. Об этом 3 февраля сообщил портал Game Rant.

Отмечается, что при реализации проекта он использовал AR-инструменты «движка» Unity 3D, а также модели персонажей и анимацию из игр Pokemon. В результате ему удалось создать карточную игру, в которой к картам привязаны анимированные модели героев. Разработчик выложил в сеть ролик, в котором рассказал о своём проекте.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Nintendo решила сурово наказать геймеров, которые используют модифицированные версии игр Pokemon Sword & Shield и Pokemon Home. Она объявила, что закроет им доступ к сетевым функциям.

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