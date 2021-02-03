Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Компания Valve вскоре может выпустить версию сервиса Steam для Китая. Об этом 3 февраля сообщил на своей Twitter-странице известный аналитик игровой индустрии Дэниэл Ахмад.

Он отметил, что это может произойти уже 9 февраля 2021 года. По словам Ахмада, версия Steam, о которой идёт речь, будет доступна только пользователям, проживающим в Китае, и в её библиотеке будут содержаться только те игры, которые будут одобрены властями страны. Отмечается, что одними из первых игр, появившихя в каталоге китайского Steam, будут Dota 2 и CS: GO.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1357021592472219648

Стоит отметить, что Valve занималась разработкой китайской версии клиента Steam совместно с китайским издателем Perfect World. Ранее компания сообщила, что запуск платформы состоится в начале 2021 года.

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