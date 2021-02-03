Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Издательская компания Activision заявила, что заблокировала 60 тыс. учётных записей пользователей, которые мошенничали в многопользовательской игре Call of Duty: Warzone. Об этом 3 февраля сообщил портал Screen Rant.

Издание обратило внимание, что это произошло после того, как известный стример и киберспортсмен NickMercs объявил о своём уходе с площадки, пояснив, что из-за отношения администрации к читерам (игровым мошенникам) в Warzone больше невозможны «настоящие турниры». Он опубликовал видео в котором подробно изложил свою позицию.

https://twitter.com/Vikkstar123/status/1355565289484783616

Ранее СМИ сообщили, что разработчики Call of Duty: Warzone намерены удвоить усилия в борьбе с читерами. Инсайдеры сообщили, что создатели игры также планируют улучшить работу античит-системы.

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