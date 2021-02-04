Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Верховный суд США отклонил многомиллионный иск, касающийся сокровищ Гвельфов, которые нацисты купили за бесценок у еврейских коллекционеров. Об этом 3 февраля пишет CBS.

Закрытое судебное разбирательство в Верховном суде 3 февраля рассматривало сделку 1935 года, касающуюся сокровищ Гвельфов, средневекового церковного искусства, первоначально находившихся в немецком Брауншвейгском соборе. Еврейские коллекционеры выкупили сокровища у собора в 1929 году, а в 1935-м эти произведения искусства купил у них Герман Геринг, почётный обергруппенфюрер СС.

Подавшие в суд еврейские коллекционеры утверждают, что стоящая по сегодняшним меркам $250-миллионная сделка была проведена под давлением. Германия не согласилась с обвинением и заявила, что данное дело не попадает под юрисдикцию США.

Американские судьи встали на сторону Германии и заявили, что подавшие иск не имеют доказательств насчет того, что федеральное законодательство позволяет им рассматривать данное дело в судах США.

Ранее Верховный суд уже отказывался разбирать подобные иски. Аналогичное дело, касающееся группы лиц, переживших Холокост в Венгрии, было отклонено Верховным судом. Выжившее в Холокосте венгры пытались получить компенсацию за имущество, изъятое у них и их семей, когда их силой посадили в поезд, направляющийся в концентрационный лагерь.