Валанс, , 22:22 — REGNUM После убийства сотрудницы бюро трудоустройства во французском городе Валанс представители Центрального бюро труда Франции сообщили в своем коммюнике об усилении охраны во всех отделениях по стране. Информацию об этом в среду, 3 февраля, передает France Info.

«Драма, произошедшая в Валансе, привела к тому, что мы усилили работы по обеспечению большей безопасности», — говорится в коммюнике.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января представители Центрального бюро труда Франции (Pôle emploi) сообщили, что в связи с убийством 28 января сотрудницы бюро трудоустройства в Валансе все бюро трудоустройства будут закрыты.

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