Москва, , 22:13 — REGNUM Среди клириков и монашествующих Русской православной церкви уже более 4 тысяч человек перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили 3 февраля в рабочейгруппе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

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«Переболел коронавирусной инфекцией в общей сложности 4001 клирик и монашествующий Русской православной церкви. В том числе 381 клирик приходов Москвы, 2728 клириков епархий России и 892 клирика и насельника ставропигий», — сообщается в Telegram-канале рабочей группы.

Отмечается также, что по состоянию на 3 февраля в России зарегистрировано 145 случаев смерти от COVID-19 среди клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий.

«Из 145 почивших — 14 клириков приходов Москвы, 107 клириков епархий России и 24 клирика и насельника ставропигий», — говорится в сообщении.

По данным рабочей группы, на сегодняшний день по всей стране продолжают проходить лечение от коронавируса 366 клириков и монашествующих Русской православной церкви.